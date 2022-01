Greenberg Traurig, Rymarz Zdort i Clifford Chance pod względem wartości, a CMS, DLA Piper i ponownie Rymarz Zdort biorąc pod uwagę liczbę transakcji - tak wyglądała w ubiegłym roku czołówka doradców prawnych w polskich fuzjach i przejęciach w zestawieniu przygotowanym przez Mergermarket, firmę analizującą rynek M&A (czyli właśnie fuzji i przejęć). Pierwsza dziesiątka ma na koncie obsługę transakcji o wartości niemal 38,5 mld dol. (faktycznie tę wartość trzeba podzielić co najmniej przez dwa, do wsparcia jednej umowy potrzeba co najmniej dwóch kancelarii - dla kupującego i sprzedającego, zdarza się, że często stron zaangażowanych w transakcję jest więcej, dłuższa jest też liczba potencjalnych kupców, którzy również korzystają z usług prawników). Wynik był o ponad jedną trzecią lepszy niż czołowej dziesiątki rok wcześniej.