Top Employers Institute od 31 lat ma na celu wzbogacanie świata pracy zgodnie ze swoją przewodnią ideą „For a better world of work”. Instytut został założony jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców w celu promowania najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Przez pierwsze lata inspirował pracodawców publikacjami prezentującymi najlepsze organizacje oraz ich unikatowe praktyki związane z zarządzaniem ludźmi. W 2005 roku wprowadził rozpoznawalny na całym świecie znak certyfikacji oraz roczny cykl badania według własnej metodologii badawczej. Dzisiaj Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w dziedzinie certyfikacji praktyk HRM, z programem certyfikacji, który umożliwia organizacjom przegląd, ocenę i doskonalenie środowiska pracy. Od ponad 10 lat funkcję CEO pełni David Plink.

Top Employers Institute opracował unikalną, stosowaną w ten sam sposób na całym świecie, metodologię, dzięki której organizacje biorące udział w programie mogą być ocenione pod kątem prowadzonej polityki personalnej. Dodatkową korzyścią jest również możliwość uzyskania obiektywnego benchmarku, dzięki zaawansowanemu dashboardowi z wynikami. Co roku zespół badawczy TEI wraz ze światowej klasy ekspertami HR dokonuje przeglądu metodologii i dostosowuje ją do zmieniających się warunków i trendów HR. Organizacje wypełniają Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR, który obejmuje wszystkie etapy cyklu życia pracownika w firmie, począwszy od rekrutacji, on-boardingu przez zarządzanie wynikami, możliwości rozwoju i sukcesji, po elementy kultury organizacyjnej jak np. wartości i cele, networking, EVP, zrównoważony rozwój, well-being czy różnorodność. Aby uzyskać certyfikat i potwierdzić swój status jako Top Employer, organizacje muszą uzyskać określoną minimalną wymaganą liczbę punktów. Certyfikat Top Employer potwierdza wysokie zaangażowanie organizacji w zakresie wdrażania nowoczesnych praktyk HR i kreowanie kultury organizacyjnej pracodawcy z wyboru.

Pierwszym etapem programu Top Employers jest badanie najlepszych praktyk HR funkcjonujących w organizacji. Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR oparty jest na międzynarodowym standardzie, dlatego wszyscy uczestnicy na całym świecie odpowiadają na te same pytania. Kwestionariusz składa się z 6 domen, 20 tematów i ok. 400 pytań. Dwie domeny, Steer i Shape, ukazują nadrzędne strategie z perspektywy organizacji. Attract, Develop oraz Engage badają cykl życia pracownika w organizacji. Unite obejmuje tematy, które stwarzają poczucie przynależności pracownika do organizacji.