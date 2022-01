W minionym roku rozmawialiśmy z panem w roli dyrektora HR w Europie Środkowej i Wschodniej, a w tym roku jako z prezesem Alstom w Polsce na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Jaki to będzie rok dla pana i dla Alstom?

Dla Alstom w Polsce ten rok to przede wszystkim jubileusz 25-lecia. Oczywiście nasze zakłady są obecne w kraju dużo dłużej: Pafawag we Wrocławiu – 180 lat, Konstal w Chorzowie – 150 lat i zakład ZWUS w Katowicach – 100 lat, ale jako Alstom rozpoczęliśmy swoją działalność 25 lat temu i od tego czasu Alstom wprowadza do Polski innowacje, know-how i najwyższe standardy HR. W tym czasie np. wprowadziliśmy do naszego kraju pociągi dużych prędkości Pendolino i wdrożyliśmy pierwszy w kraju Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS Poziomu 2. 20 składów Pendolino każdego dnia przemierza 21 tys. km docierając do 34 polskich miast, a nasze pociągi stanowią 25% floty warszawskiego metra. Po polskich torach jeździ ponad 100 nowoczesnych lokomotyw Traxx, a w Krakowie, Gdańsku i Łodzi mieszkańców wozi prawie 100 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów Flexity. To jest ta część naszej działalności, którą widać gołym okiem, to pojazdy, z których wszyscy korzystamy, przemieszczając się do pracy lub na urlop. Jest jeszcze druga – równie ważna – grupa naszych produktów, które nie są aż tak widoczne i oczywiste, czyli systemy sterowania ruchem kolejowym, które zapewniają płynność ruchu, automatyzują i cyfryzują polską kolej. W minionych latach zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy liczne systemy sterowania ruchem, poprawiające bezpieczeństwo, płynność ruchu i prędkość pojazdów. To właśnie te urządzenia sprawiają, że nasza kolej jest szybsza, praktycznie bezwypadkowa i mniej awaryjna.

Dla mnie to będzie rok dalszej współpracy – teraz w innej roli – ze świetnym zespołem wybitnych menedżerów zarządzających firmą Alstom w Polsce, na Ukrainie i w krajach baltyckich. Polska to jeden z największych europejskich rynków, mamy tu duże zakłady produkcyjne, zarówno jeżeli chodzi o tabor kolejowy, jak i systemy sterowania ruchem, ale przede wszystkim mamy doświadczony zespół inżynierów i ekspertów z innych dziedzin, który miałem okazję doskonale poznać w mojej poprzedniej roli.

Po raz kolejny Alstom otrzymał certyfikat Top Employer. Tytuł ten otrzymują tylko firmy, które pozytywnie przejdą szczegółowy audyt i proces weryfikacji. Czym wyróżnił się Alstom na rynku pracy w minionym roku?

Alstom jest w Polsce największym producentem i eksporterem w branży kolejowej. Jesteśmy silnym, lokalnym graczem, a jednocześnie światowym liderem w produkcji inteligentnych rozwiązań z zakresu zielonej mobilności. Przypomnę tylko, że jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy na rynek, a co najważniejsze – do ruchu pasażerskiego – pociąg wodorowy Coradia iLint, a w minionym roku pociąg ten był zaprezentowany w Polsce na torze testowym w Żmigrodzie. W Polsce łącznie w 11 zakładach i oddziałach zatrudniamy ponad 4 tys. osób. Tak duża skala działalności wymaga od nas szczególnego podejścia do biznesu, a przede wszystkim do ludzi, którzy ten biznes tworzą, czyli do pracowników. Bardzo cieszy nas fakt, że już po raz kolejny jako jedyna firma z branży kolejowej zostaliśmy wyróżnieni tytułem Top Employer. To wyraz uznania dla naszych zaawansowanych procesów HR i systemów zarządczych, które nadal będziemy rozwijać.

Czym się wyróżniamy? Na pewno kompleksowością i innowacyjnością. Alstom to międzynarodowy know-how, innowacje w zakresie automatyzacji i niskoemisyjnego taboru, a przede wszystkim silna lokalna działalność operacyjna. To daje pracownikom ogromne możliwości rozwoju. Nasza oferta jest kompleksowa: od produkcji pociągu, metra, tramwaju czy elektrycznego autobusu miejskiego przez budowę sieci komunikacyjnych wyposażonych we wszystkie systemy sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, po długoletnie utrzymanie serwisowe. Nasze produkty są używane niemalże w każdym zakątku świata. Nasi inżynierowie mogą liczyć na ciekawe projekty i ciągły rozwój, ponieważ nie ma na rynku pracy wielu specjalistów z tak szerokim doświadczeniem, jakiego potrzebujemy. Stale rozwijamy kompetencje pracowników, dostarczamy im wiedzę i narzędzia oraz pracujemy nad tym, by zostali w Alstom jak najdłużej. Praca przy projektach takich jak produkcja metra dla Rijadu, Dubaju, utrzymaniu jedynych w Polsce pociągów dużych prędkości Pendolino czy instalacja innowacyjnych systemów sterowania ruchem, np. na tak popularnej trasie jak E65 (Warszawa – Trójmiasto), to ciekawe wyzwania i świetne doświadczenie zawodowe.

Jakie możliwości rozwoju zapewnia swoim pracownikom Alstom? Co Alstom robi, żeby utrzymać pracowników i ich zaangażowanie?

Przede wszystkim staramy się zatrudniać osoby, które lubią wyzwania, ciągłe zmiany i zdobywanie wiedzy. Chcemy, żeby pracownicy sami z siebie angażowali się w życie firmy. My im to oczywiście ułatwiamy, zapewniając odpowiednie i ciekawe narzędzia, takie jak Alstom University – rozbudowaną platformę szkoleń online, na której pracownicy znajdą zarówno szkolenia techniczne, jak i tzw. miękkie, programy innowacji „CreAction” czy „I Nove You”, czy programy, które doskonalą kompetencje naszych ekspertów technicznych – „World Class Manufacturing” i „World Class Engineering”. Nasi pracownicy udzielają się w międzynarodowych grupach projektowych oraz wewnętrznych inicjatywach ekologicznych, jak program „Wolni od plastiku”, dzięki któremu w minionym roku zużyliśmy aż 20 ton plastiku mniej. Angażujemy się też w działania mające wpływ na lokalne społeczności, m.in. wspieramy Politechnikę Śląską i lokalne szkoły średnie o profilu technicznym. Co roku organizujemy akcję „Zamieniamy kilometry na złotówki”, w której dzięki udziałowi pracowników i ich rodzin wspieramy finansowo osoby z niepełnosprawnościami i potrzebujące pomocy. Przede wszystkim jednak komunikujemy się i rozmawiamy, mimo pandemii i ograniczonych możliwości spotkań – rozmawiamy regularnie zarówno podczas spotkań online ze wszystkimi pracownikami, jak i podczas spotkań zespołowych poświęconych bieżącym zadaniom czy tzw. Integration calls – telekonferencji, w których poruszamy tematy prawie prywatne. To szczególnie ważne w okresie pandemii. Tradycją są już nasze spotkania informacyjne zarówno na poziomie kraju, jak i w poszczególnych zakładach, podczas których informujemy pracowników o bieżących działaniach, ale też odpowiadamy na zadawane nam – często bardzo trudne – pytania.

Polska i UE szykują duże inwestycje w modernizację kolei, co to oznacza dla Alstom?

Dla branży kolejowej długofalowa strategia ma znaczenie kluczowe. Kontrakty opiewają na lata, przedsiębiorstwo musi zatem być przygotowane zarówno finansowo, technologicznie, jak i operacyjnie na złożone zlecenia. Jesteśmy liderem zielonej mobilności, innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań dla transportu. Wyzwania związane z wdrażaniem Fit for 55, inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Krajowy Program Kolejowy czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z całą kolejową infrastrukturą są nam znane i jesteśmy gotowi by na nie odpowiedzieć. Jako Alstom jesteśmy w stanie już teraz zapewnić wszystkie niezbędne elementy tej kolejowej transformacji. Projektujemy, wdrażamy i zapewniamy rozwiązania odpowiednie dla każdej z tych inwestycji i każdego komponentu kolejowego – od kolei dużych prędkości typu Pendolino czy naszego sztandarowego TGV, przez rozwiązania zeroemisyjne, jak pociągi wodorowe Coradia iLint, wysokiej klasy lokomotywy Traxx, po automatykę kolejową, choćby w pełni zautomatyzowany system transportu pasażerskiego Innovia projektowany w ramach CPK czy funkcjonujący w Polsce Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Wprowadzenie do Polski pociągów Pendolino zmieniło oblicze polskiej kolei, pasażerowie doceniają komfort jazdy, znacznie skrócony czas przejazdu, Wi-Fi na pokładzie pociągu – to zupełnie nowa kolej. Alstom na świecie jest ekspertem w zakresie kolei dużych prędkości, czyli pociągów, które jeżdżą z prędkością ponad 250 km/h, a także bardzo dużych prędkości – ponad 300 km/h. Nie jestem pilotem, ale to zdaje się tyle, co prędkość startowa samolotu. Oczywiście osiągnięcie takich prędkości wymaga nie tylko odpowiedniego taboru, ale też odpowiedniej infrastruktury i systemów sterowania ruchem – jesteśmy gotowi dalej wspierać proces modernizacji kolei w Polsce.

Stale rozwijające się technologie nadal będą miały olbrzymi wpływ na zmiany na rynku pracy, strukturę zawodów i nowe, oczekiwane kompetencje. Jakie są plany rekrutacyjne Alstom w 2022 roku? Kogo i do jakich zadań będziecie szukać? Jakie kompetencje są dla Alstom ważne? Specjalistów rekrutujecie z zewnętrz czy szukacie ich wewnątrz organizacji?

Alstom to dziś aż 11 zakładów w całej Polsce. Każdy z nich ma określoną specjalizację i potrzeby, a co za tym idzie poszukujemy szerokiego wachlarza kompetencji i specjalistów z wielu dziedzin. W pierwszej kolejności zawsze stawiamy na naszych ludzi. To talenty, które rozwijają się wewnątrz Alstom – pracownicy wspierani przez wewnętrznych ekspertów i mentorów, ale z pewnością wielu kandydatów pozyskamy również spoza organizacji. Ciągle rosnące zapotrzebowanie mamy na inżynierów różnych specjalizacji oraz ekspertów spawaczy, lakierników, szlifierzy, elektromonterów i pracowników transportu wewnętrznego. Wzmacniamy też dział zarządzania projektami oraz dział ofert i przetargów, będziemy poszukiwać pracowników operacyjnych i funkcji wsparcia. Jesteśmy Top Employer w Polsce – zapraszamy każdego, kto chce razem z nami tworzyć transport przyszłości.

