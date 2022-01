Praca w Lidlu, niezależnie od wieku, płci i stanowiska, to inwestycja w siebie, ponieważ ciągły rozwój jest naszą wartością – inspirujemy naszych pracowników do rozwoju razem z nami. Wyróżnienie Top Employer potwierdza słuszność takiego podejścia. Rozpoczynający pracę mogą liczyć na wsparcie mentora i instruktora, a także korzystać z bogatego pakietu szkoleń oraz programów rozwojowych. Do pracowników sklepów adresowany jest cykl szkoleń, który poszerza horyzonty, ułatwia pracę oraz przygotowuje i umożliwia awans na wyższe stanowiska.

Jeśli na co dzień pracownicy posługują się językiem obcym, firma finansuje kursy językowe. W ubiegłym roku wprowadziliśmy bezpłatny benefit dla wszystkich pracowników, ale także członków ich rodzin – dostęp online do nauki języków obcych eTutor.

Akademia Zarządzania pozwala rozwijać kompetencje miękkie. Jest to cykl szkoleń. W przypadku nowych pracowników, na poziomie podstawowym, obejmuje komunikację, współpracę z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, planowanie i organizację pracy, zarządzanie zespołem. Jej ukończenie daje dostęp do szerokiej puli szkoleń na poziomie zaawansowanym.

Wspomnę jeszcze o programie rozwojowym dla przyszłych dyrektorów, w ramach którego pracownik zdobywa doświadczenie międzynarodowe oraz bierze udział w seminariach, gdzie zdobywa wiedzę dotyczącą wszystkich obszarów działalności firmy i nawiązuje kontakty międzynarodowe. Trwa on od 12 do 24 miesięcy.

Marta Florczak - do Lidl Polska dołączyła w kwietniu 2021 r. Wcześniej była m.in. dyrektorem zasobów ludzkich w Centrum Naukowo-Badawczym w Wiedniu, dyrektorem zasobów ludzkich w Lafarge Cement we Francji, dyrektorem ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w Lafarge w Polsce, vice-president Cement ds. sprzedaży B2B/B2C. Jest absolwentką Strategic Human Resources Management na Open Business School of London. Uzyskała Diploma in Organisational Leadership na Said Business School Oxford University i ukończyła Advanced Management Program IESE Business School in Barcelona.