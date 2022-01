Celem naszego badania było właśnie wyizolowanie „efektu paszportowego”. Wykorzystaliśmy do tego narzędzia matematyczne, w tym teorię opisującą rozprzestrzenianie się innowacji, w tym produktów medycznych, tj. szczepionki. Oczywiście można to zrobić w mniej naukowy sposób: wystarczy porównać wykresy pokazujące odsetek wyszczepionych we Francji i średnią dla Unii Europejskiej. Zobaczymy, że do pewnego momentu Francja podąża za UE , po czym zaczyna od Wspólnoty odbijać – to moment wprowadzenia paszportów. My wykorzystaliśmy narzędzia ekonometryczne, ale efekt widać też na pierwszy rzut oka.