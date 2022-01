Import używanych pojazdów urósł w ub.r. do poziomu 934 tys. aut , czyli o ponad 10 proc. w porównaniu do 2020 r. – wynika z najnowszych danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Tym samym rynek nadrabia stracony przez pandemię czas znacznie szybciej niż handel nowymi samochodami, gdzie wzrost wyniósł zaledwie 4 proc. To w dużej mierze efekt ograniczonej produkcji, wywołany niedoborem komponentów. Klienci, którzy nie chcą czekać na samochód z salonu, częściej decydowali się na wybór używanego.

Kłóci się to z deklaracjami Polaków. Opublikowana wczoraj ankieta realizowana przez brytyjską sondażownię YouGov na zlecenie europejskiego think tanku Transport & Environment wskazuje bowiem, że Polacy są bardzo wyczuleni na kwestie środowiskowe w transporcie. 78 proc. ankietowanych stwierdziło, że producenci powinni być prawnie zobowiązani do ograniczenia emisji z nowych samochodów na tyle, na ile jest to technicznie możliwe. Niemcy czy Czesi byli bardziej powściągliwi – deklarowało to odpowiednio 66 i 61 proc. badanych.

Jeśli nawet faktycznie leasingobiorcy zwrócą się ku elektrykom, to trudno, by miało to duże znaczenie dla całego rynku motoryzacyjnego w Polsce. – Bateryjne samochody elektryczne to dziś ok. 4 proc. sprzedaży. Dopłaty do takich pojazdów zapewne przełożą się na wyższe zapotrzebowanie, ale nie będą to w najbliższym czasie duże skoki dla całego rynku nowych pojazdów – ocenia Paweł Tuzinek.