Przedstawiciele związków zawodowych domagają się wypłaty rekompensaty za miesiące od września do grudnia 2021 r. w związku z pracą w weekendy, a także podwyższenia średniego wynagrodzenia w PGG na koniec roku 2021, tak by osiągnęło ono poziom 8200 zł brutto (z obecnych 7829 zł).

Nieoficjalnie wiadomo, iż propozycja zarządu odbiegała dotychczas od oczekiwań strony społecznej. Proponowano bowiem podniesienie średniego wynagrodzenia do 8,1 tys. zł brutto i jednorazowe rekompensaty na poziomie 1,5 tys. zł dla pracowników dołowych. Teraz związkowcy oczekują nowej propozycji władz spółki. Te jednak czekają na zielone światło ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Związkowcy podchodzą z rezerwą do szans osiągnięcia porozumienia. Ich zdaniem zaproponowane warunki są nie do przyjęcia. Podkreślają, że postulowana kwota tylko częściowo pokrywa straty wynikające z rosnącej inflacji oraz dodatkowe obciążenia podatkowe związane z Polskim Ładem. - Nie widzę żadnej przestrzeni do handlowania - mówił Jerzy Demski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, przed rozpoczęciem poniedziałkowych rozmów z udziałem mediatora.