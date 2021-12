Drugą stroną jest wysoka inflacja. Jej wzrost jako efekt popandemicznego odbicia koniunktury był przez długi czas popularnym argumentem polityków obozu rządzącego. Podwyższoną inflację tłumaczono także tym, że wymuszone przez pandemię ograniczenia mobilności spowodowały, że z początku popyt na wiele produktów nagle się załamał, co wymusiło obniżki cen, a gdy wrócił, to okazało się, że producenci dóbr finalnych mają problem z dostawami komponentów, których wytwórcy też narzekają na swoich kooperantów, a ci na brak surowców. Najczęściej wymieniany przykład to braki układów scalonych, które hamowały produkcję samochodów , ale - znaleziono na to ładną nazwę - porwanych łańcuchów dostaw było dużo więcej. Skoro podaż nie nadąża za popytem, to ratunkiem jest podnoszenie cen. I to w każdym z ogniw łańcucha.