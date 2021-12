Fundusze Europejskie to wiele programów, wiele różnych form wsparcia dla przedsiębiorców, wśród których najpopularniejsze są dotacje, pożyczki, doradztwo i szkolenia. Jeszcze szerszy jest wachlarz przedsięwzięć, które można realizować dzięki pomocy z UE, począwszy od inwestycji w maszyny i urządzenia, poprzez prowadzenie i wdrażanie prac badawczo-rozwojowych, nowego wzornictwa, prowadzenie ekspansji międzynarodowej, po podnoszenie kwalifikacji pracowników i właścicieli firm. Firmy mogą też osiągać swoje cele rozwojowe, biorąc udział w projektach, które są realizowane przez inne podmioty.

Gdzie szukać informacji?

Informacje na temat unijnego wsparcia są dostępne na portalu Funduszy Europejskich. To prawdziwa skarbnica wiedzy. Można tam poczytać o funduszowych programach, lepiej zrozumieć, jak działa cały system. Znajduje się tam również wyszukiwarka, za pomocą której można wstępnie przesiać informacje o rodzajach wsparcia, wybierając w kilku krokach kategorię, do której najlepiej pasuje dany pomysł.

Na portalu można także znaleźć analizy, raporty, efekty programów czy przykłady realizowanych projektów.

Dla osób, które preferują doradztwo ekspertów, stworzone zostały Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE). Sieć tworzy kilkadziesiąt placówek w całej Polsce.

– Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich to miejsca, w których każdy zainteresowany tematyką unijną może uzyskać informację, czy jego projekt ma szansę na wsparcie. W każdym województwie mamy ich od jednego do kilku – mówi Monika Biel, ekspertka Funduszy Europejskich z Krakowa.

Do każdego z punktów można się umówić i przyjść na wizytę bezpośrednią, można też zadzwonić, napisać e-maila. Punkty są zlokalizowane zarówno w miastach wojewódzkich, jak i mniejszych miastach danego województwa. Konsultanci w punktach wychodzą jednak naprzeciw informacyjnym potrzebom mieszkańców tych miejscowości, w których nie ma takich placówek.

– Organizujemy też mobilne punkty informacyjne, po to aby mieszkańcy różnych, nawet najdalszych zakątków poszczególnych województw mieli ułatwiony dostęp do informacji o funduszach, niezależnie od tego, czy znajdują się blisko siedziby punktów, czy nie. Takie mobilne punkty mają postać zapowiedzianych dyżurów w gminach – dodaje Monika Biel. Ponadto konsultantów można spotkać na stoiskach informacyjnych podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, a także konferencji.

Specjaliści przekazują rzetelną i sprawdzoną wiedzę na temat wszystkich programów.

– Przekrój dziedzin jest naprawdę szeroki. Od inwestycji w rozwój kompetencji miękkich, przez twarde inwestycje infrastrukturalne nie tylko w sektorze biznesu, ale także w sektorze publicznym, np. szkoły, drogi, wyposażenie szpitali w specjalistyczny sprzęt – dodaje Monika Biel.

Osoby fizyczne, przedstawiciele biznesu, ale też jednostek publicznych mogą zgłaszać się do PIFE w celu uzyskania kompletnej informacji o krokach, jakie należy podjąć, aby pozyskać unijne wsparcie.

– Po zbadaniu sytuacji ekspert sprawdza, czy projekt można zakwalifikować do jakiegoś programu i działania. Jeśli tak, to wskazujemy, na jakiego typu wsparcie może liczyć, jakiej wysokości, jak wygląda ścieżka przystąpienia i realizacji wsparcia. Przekazujemy też dane instytucji, do której należy się zgłosić, pokazujemy stronę internetową ze szczegółami i formularzami do wypełnienia. Opowiadamy o kryteriach i pozostałych warunkach wsparcia – tłumaczy ekspertka.

Nowa usługa już na horyzoncie

Już niedługo zakres usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zostanie jeszcze bardziej rozwinięty. Wprowadzona zostanie tzw. usługa Innopoint. Odpowiada ona na potrzebę jeszcze klarowniejszej informacji dla przedsiębiorców w zakresie wsparcia Badań, Rozwoju i Innowacji, a także jeszcze większego zindywidualizowania usługi względem klienta.

‒ Innopoint będzie nową usługą w sieci PIFE skierowaną do tych przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wspierającego innowacyjne przedsięwzięcia, pomysły, projekty. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać spersonalizowaną informację, czy jego pomysł wpisuje się stricte w założenia tego programu – podaje Monika Biel.

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich pomogą wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym innowacjami. Tym, którzy mają konkretne pomysły na innowacyjny projekt, wskażą kolejne etapy postępowania oraz konkurs, w którym mogą ubiegać się o dofinansowanie. Przedsiębiorcom, których pomysły wymagają dopracowania, zaproponują konsultacje z ekspertami branżowymi lub finansowymi, natomiast tych, którzy chcieliby się rozwijać poprzez innowacje, ale nie mają pomysłu, jak to zrobić, skierują do Innovation Coacha. Skorzystanie z usługi Innopoint będzie łatwe i dostępne.

– Z takiej usługi będzie można skorzystać w stolicy każdego województwa, w głównym punkcie informacyjnym w regionie oraz w Centralnym Punkcie Informacyjnym w Warszawie. To będą konsultacje bezpośrednie, ale także telefoniczne i e-mailowe, w zależności od preferencji naszych klientów – mówi Monika Biel.

STEP – postaw na innowacje!

Dla firm, które chciałyby podążać ścieżką innowacji, stworzona została darmowa usługa o nazwie STEP. Jest ona dostępna na kliknięcie dla każdego przedsiębiorcy. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej step.gov.pl. Trafia on do specjalistów z Punktu Informacyjnego, a po wstępnej weryfikacji możliwości sfinansowania projektu z Funduszy Europejskich, do ekspertów z danej branży. Wsparcie polega na dopracowaniu pomysłu innowacji we współpracy z tymi ekspertami. Opracowany wspólnie plan jest gotowym wkładem do udziału w konkursie o przyznanie dofinansowania z programu Inteligentny Rozwój, a w przyszłości jego następcy Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Jedną z firm, które skorzystały już z tej usługi, jest Lavendziarnia Stoki 6. Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, postanowiła wprowadzić innowację polegającą na przebadaniu i wprowadzeniu do swojej oferty 29 kosmetyków opartych na naturalnych surowcach roślinnych.

– Czas pandemii, w którym skorzystaliśmy z usługi STEP, był bardzo trudny dla przedsiębiorców. Mimo to dla naszej firmy był to prawdziwy krok milowy. Dzięki poradom ekspertów dopracowaliśmy nasz pomysł na innowacje i sięgnęliśmy po pieniądze z POIR. Teoretycznie jest to wsparcie doradcze, ale dla mnie tak naprawdę ma działanie motywacyjne. Usługa STEP zachęca przedsiębiorcę do szybszego rozwoju, daje narzędzia do wprowadzenia różnych badań i innowacji – mówi Michał Sitek, założyciel firmy. – Oczywiście musieliśmy udowodnić, że produkt jest wyjątkowy i nie tylko firma się rozwinie, ale także zaspokoi oczekiwania klientów. Da im produkt, którego szukali – dodaje.

Warto wspomnieć, że niekoniecznie chodzi tu o metamorfozę całej firmy i jej produktów. Innowacjami są także niewielkie zmiany, które wdrażane są np. na podstawie badań naukowych, pozwalają na osiągnięcie lepszego produktu bądź usługi, zwiększając jednocześnie konkurencyjność na rynku. W przypadku pomysłów, w realizacji których niezbędne będzie przeprowadzenie nowych badań, można ubiegać się o odpowiednie dofinansowanie.

– Wprowadzając produkt, zleciłem przeprowadzenie badań jego składu, głównie pod kątem bezpieczeństwa, aby mieć pewność co do jakości. Wsparcie polegało na dofinansowaniu badań – tłumaczy Michał Sitek.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z STEP? Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę, wypełnić formularz i go przesłać. W ciągu następnych pięciu dni pomysł będzie analizowany i jeśli będzie odpowiadał koncepcji programu POIR (w przyszłości FENG), z przedsiębiorcą skontaktuje się ekspert i rozpocznie się pracę nad pomysłem.

Jak widać, STEP to usługa zindywidualizowana, po zakwalifikowaniu się do skorzystania z niej ekspert przedstawia firmie analizę mocnych i słabych stron pomysłu.

– Musieliśmy spełnić różne wymagania, ale przede wszystkim musieliśmy być firmą, która chce się rozwijać, która ma na celu rozwój poprzez wprowadzanie produktów innowacyjnych na rynek. Jeśli się wie, co się robi i co się chce osiągnąć, to skorzystanie z usługi STEP nie stanowi większego problemu– dopowiada Michał Sitek.

W przypadku gdy pomysł nie odpowiada założeniom programu, a odpowiedź będzie negatywna, konsultant postara się wskazać możliwe inne źródła finansowania. To tak zwana ścieżka I wsparcia ze STEP. Jest adresowana do przedsiębiorców, którzy mają już pomysł na innowację – nawet jeżeli nie jest on jeszcze dopracowany. Żeby skorzystać z usługi, wymagana jest przede wszystkim gotowość do wprowadzenia innowacji w firmie.

Jest też II ścieżka o nazwie Innovation Coach – adresowana do przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia ani w korzystaniu z finansowania na B+R+I, ani w realizowaniu prac z tej dziedziny. Zainteresowanym spełniającym wymagane kryteria przydzielony zostaje trener innowacji, który pomoże w analizie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, a także wskaże możliwe drogi rozwoju, co może zaowocować otrzymaniem grantu na ich wdrożenie. Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi jest bardzo proste i szybkie, wystarczy wypełnić formularz na stronie.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.