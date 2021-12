Tym samym, choć zbiory będą najprawdopodobniej minimalnie wyższe niż rok temu, to zapasy będą jednymi z najmniejszych od lat. „Z uwagi na niższą produkcję zbóż do ich spożycia, w sezonie 21/22 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 599,8 mln ton wobec 602,1 mln ton w sezonie 20/21. W konsekwencji współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 26,2 proc. wobec 27,1 proc., co będzie jego najniższą wartością od sezonu 13/14” - piszą w swojej analizie ekonomiści Credit Agricole.