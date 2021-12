Kapituła wskazała również, że jako prezeska Siemensa w Polsce Dominika Bettman doprowadziła do wprowadzenia w życie nowej, zrównoważonej strategii firmy. Zakłada ona podejmowanie wyłącznie takich inicjatyw, które mają pozytywny wpływ nie tylko na biznes, ale również na ludzi oraz środowisko. „Dzięki jej działaniom Siemens dąży do osiągnięcia zeroemisyjnego łańcucha wartości, dokładając wszelkich starań do edukowania i transformowania swoich interesariuszy. Ambitny cel osiągnięcia zeroemisyjnego łańcucha wartości nakłada na partnerów i klientów Siemensa zobowiązanie do tego samego – ograniczenia własnego śladu węglowego, etycznego i zrównoważonego podejścia do biznesu” – podkreślono w uzasadnieniu decyzji kapituły konkursu.