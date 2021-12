Skok cen praw do emisji CO2 uderza też w hutnictwo, które jest najbardziej energochłonną branżą polskiego przemysłu. Jak twierdzą jej przedstawiciele, sytuacja na rynku praw do emisji nie powinna zachwiać kondycją finansową poszczególnych zakładów - te mają bowiem za sobą bardzo udany rok dzięki wysokiemu popytowi na swoje produkty. Przełoży się jednak na ceny produktów stalowych. - Obecne podwyżki cen na rynku ETS nie przewrócą polskiej produkcji stali. Bezpośrednio dokupujemy jedynie część uprawnień, większość bowiem to wciąż darmowa pula przyznana hutnictwu, a na rynku dokupowane są sporadycznie. Ogromnym kłopotem jest jednak to, że wysokie koszty ETS oznaczają droższą energię. A to sprawia, że koszty stali będą rosły adekwatnie do wzrastających cen ETS. To oznacza, że trzeba spodziewać się wysokich cen na początku 2022 r., a być może również w kolejnych kwartałach - mówi Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.