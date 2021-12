W ostatnich dniach cele na najbliższe lata przedstawiły Bank Handlowy i Millennium . W połowie listopada zrobił to mBank. Wszystkie trzy spodziewają się, że w perspektywie trzech-czterech lat wrócą do co najmniej 10-proc. rentowności. W pierwszych trzech kwartałach br. stopa zwrotu z kapitału w krajowych bankach wynosiła 5,7 proc. W pobliżu 10 proc. sektor był ostatni raz w 2014 r. Obecnie taką rentowność są w stanie osiągnąć tylko najbardziej efektywne banki w naszym kraju.

Bankowcy liczą na sprzyjającą sytuację w gospodarce. Z projekcji przedstawionej w poniedziałek przez Millennium wynika, że w latach 2020–2025 średni wzrost gospodarczy w Polsce będzie wynosił 4,2 proc. rocznie, wobec 2,9 proc. w całym regionie Europy Środkowo wschodniej. Bezrobocie u nas będzie wynosić ok. 3 proc., gdy w krajach Unii Europejskiej będzie 2,5-krotnie wyższe. Na korzyść działać będzie również napływ pieniędzy z Unii, a także fakt, że naszemu rynkowi wciąż daleko do średniej unijnej pod względem proporcji hipotek czy produktów inwestycyjnych do produktu krajowego brutto.

10-proc. rentowność sektora bankowego w dzisiejszych warunkach oznaczałaby zyski rzędu 22 mld zł. Millennium celuje w dojście do 2024 r. do 14 proc. zwrotu z kapitału i osiągnięcia 2 mld zł zysku netto. W Handlowym rentowność ma wynosić co najmniej 12 proc.

– Nasza kultura dyscypliny kosztowej pozostanie, choć będziemy inwestować – w rozwiązania cyfrowe, innowacyjność. Jak najbardziej chcę też utrzymać politykę dzielenia się zyskiem z udziałowcami – deklaruje w rozmowie z DGP Elżbieta Czetwertyńska, prezes Banku Handlowego. Ta instytucja chce utrzymać wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie ok. 50 proc. W Millennium ma on spaść z ok. 40 proc. obecnie do 37 proc.