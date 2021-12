Inne zauważające niedobory firmy wskazują, że niedobory dotyczą najpopularniejszych egzemplarzy. Nie powinno natomiast zabraknąć produktów premium. W obliczu braku części to one, jako budujące największą marżę dla firm , mają pierwszeństwo na taśmach produkcyjnych. Jak informował niedawno „Financial Times”, Apple ograniczył produkcję iPada o 50 proc. w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, aby przydzielić więcej komponentów do konstrukcji flagowego iPhone’a 13. – Największe trudności są w telefonach do 1000 zł brutto, większość sił produkcyjnych została przerzucona na droższe modele. Niedobory mogą dotyczyć głównie tańszych produktów, nie tylko ze względu na mniejszą dostępność, ale też dlatego, że są one częściej wybierane jako prezenty świąteczne – mówi Rafał Rysiew z Komputroniku.