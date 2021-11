Ta wizja jest za to zbieżna z oczekiwaniami wielkich koncernów. Nie przypadkiem idea indywidualnego śladu węglowego została spopularyzowana przez paliwowego giganta, BP. W tej narracji odpowiedzialność spychana jest na jednostki, a wielki biznes może rozłożyć ręce: dopóki ludzkość na to nie zasłuży, odmawiając sobie przyjemności, takich jak wakacje pod palmami, wędkowanie czy niedzielny kotlet, nie jesteśmy w stanie zapobiec katastrofie. Współgra to, niestety, z głosem części ruchu klimatycznego: na polityków , którzy uprawiają tylko „bla bla bla”, nie ma co liczyć.