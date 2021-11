Wraz ze znaczeniem gospodarczym surowców przyszłości rośnie na świecie determinacja, by gonić w tej dziedzinie Chiny . Państwo Środka może dziś pochwalić się dominującą pozycją m.in. w dziedzinie przetwórstwa litu i produkcji na jego bazie ogniw litowo-jonowych. Pekin kontroluje również lwią część wydobycia metali ziem rzadkich oraz kobaltu. Aby zmienić układ sił, UE przyjęła plan działania w zakresie surowców krytycznych oraz utworzyła sojusz na rzecz budowy europejskiej baterii. Kwestie dostępu do krytycznych surowców są też akcentowane m.in. w unijnej strategii przemysłowej. Z kolei USA uruchomiły w tym roku system dotacji na krajową produkcję strategicznych minerałów. Na własną rękę rozwijać przemysł litowy chce Meksyk, który dąży do nacjonalizacji swoich złóż. Obecnie prawa do ich eksploatacji w większości posiadają koncerny z Państwa Środka.