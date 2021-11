Crowdfunding to specyficzny sposób gromadzenia i dystrybucji kapitału w celu rozwoju określonego przedsięwzięcia, sięgający do rozproszonego grona inwestorów. To rozproszenie (niejednokrotnie znaczne) wymusza wykorzystanie technologii teleinformatycznych i powiązane jest z relatywnie niskim progiem wejścia, prostszymi procedurami i lepszymi warunkami transakcyjnymi w porównaniu z dojrzałymi segmentami rynku kapitałowego. Najbardziej specyficznym elementem jest tu szeroka baza potencjalnych inwestorów, stąd w nazwie jest odwołanie do słowa „crowd”, czyli tłum.

Kluczowym ogniwem tego procesu są platformy crowdfundingowe. Termin ten ma dwa znaczenia. Z jednej strony jest to podstawowy elektroniczny instrument umożliwiający kontakt w wystandaryzowany i przyjazny sposób między tłumem potencjalnych inwestorów a firmą szukającą kapitału. Drugie znaczenie ma odniesienie do firmy będącej operatorem tego instrumentu.

Wobec braku jednolitych przepisów prawnych pozyskiwanie kapitału drogą crowdfundingu wzbudzało do tej pory wiele wątpliwości. Niejasności wywoływała m.in. działalność operatorów platform crowdfundingu udziałowego, która swoją istotą zbliżała się do działalności firm inwestycyjnych, czyli podmiotów podlegających nadzorowi – europejskiemu (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – ESMA) lub krajowemu (Komisja Nadzoru Finansowego – KNF). Wiele kroków podejmowanych w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego bywa analogiczna do działalności maklerskiej. Z uwagi jednak na brak precyzyjnych regulacji dla tego segmentu często uznawano, że rygory rynku kapitałowego nie mają tu zastosowania.

Ta sytuacja miała niewątpliwie wpływ na stosunkowo mały zasięg tej formy finansowania na polskim rynku. Od pojawienia się crowdfundingu udziałowego w naszym kraju, czyli od 2015 r., zebrano tą drogą ok. 200 mln zł, z tego ok. 70 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku.

W Polsce nie została jeszcze przyjęta krajowa regulacja. Ministerstwo Finansów dopiero przeprowadza konsultacje projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Państwa członkowskie mają czas na dostosowanie swoich systemów prawnych do 10 listopada 2022 r. Do tego czasu mogą obowiązywać dotychczasowe – bardzo liberalne – rozwiązania w zakresie, który został pozostawiony krajowym ustawodawcom.

W nowych regulacjach dostawcy usług finansowania społecznościowego zostali zobowiązani do działania uczciwie i profesjonalnie, m.in. do stosowania procedur należytej staranności względem właścicieli projektów finansowanych za ich pośrednictwem oraz ochrony inwestorów, ze szczególnym naciskiem na rzetelne kampanie marketingowe.

Z punktu widzenia przedsiębiorców poszukujących kapitału w Polsce szczególnie korzystną zmianą będzie podwyższenie limitu ofert crowdfundingowych niewymagających sporządzenia prospektu emisyjnego, z obecnego 1 mln euro do 5 mln euro. To pozwala zakładać, iż finansowanie społecznościowe zyska popularność również wśród dużych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej, których zapotrzebowanie na kapitał jest wyższe niż w przypadku start-upów. Może to zabrzmieć paradoksalnie, bo regulacje zwykle zmierzały do okiełznania entuzjazmu tworzącego się rynku. W przypadku tych przepisów można jednak sądzić, że będą pozytywnym bodźcem do rozwoju rynku kapitałowego.