Spółka zamierza skusić inwestorów tym, że będzie się hojnie dzieliła zyskami – chce w każdym roku obrotowym przeznaczać na dywidendę co najmniej 50 proc. zysków. W prospekcie emisyjnym zakłada też, że zmniejszające się bezrobocie przełoży się na częstsze poszukiwania nowych pracowników przez firmy. W trzech kwartałach br. przychody grupy z umów z klientami osiągnęły poziom 343,85 mln zł. To znaczna poprawa po problemach wywołanych lockdownem w ubiegłym roku – wówczas przychody spółki z umów spadły o 18,6 proc. r/r, do 299,31 mln zł.