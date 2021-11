Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działa na innych zasadach, bo jest agendą rządową. PKP Polskie Linie Kolejowe to spółka. Myślę jednak, że znalazłby się sposób szybkiego rozwiązania problemów dołka na styku perspektyw unijnych. To np. faktoring. Można go zastosować tymczasowo w sytuacji, w której mamy pewność, że środki z nowego budżetu UE przyjdą do nas za rok czy dwa. Polega to na tym, że z pomocą sektora bankowego wykonawcy finansowaliby inwestycje. Co miesiąc wystawialibyśmy fakturę zamawiającemu, a ten musiałby ją zaakceptować. Potem byśmy ją zanosili do banku, gdzie pozyskanie środków nie wiąże się teraz z dużymi kosztami. Po nadejściu środków z Brukseli inwestor spłacałby bankowi inwestycję. Ten pomysł rzuciłem całkiem niedawno i wiem, że jest wstępnie analizowany. Na pewno trzeba go sprawdzić od strony prawnej, bo do tej pory inwestor przed rozpisaniem przetargu musiał wykazać, że ma zagwarantowane środki. Sądzę jednak, że dałoby się znaleźć formułę, która umożliwiłaby wdrożenie tego rozwiązania. To pozwoliłoby zlikwidować problem powtarzających się co kilka lat dziur w zleceniach.