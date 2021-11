Od stycznia do końca października tego roku pomoc publiczna dla firm wyniosła nieco ponad 60 mld zł - wynika z danych przygotowanych dla DGP przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla porównania, w całym 2020 r. rząd wsparł biznes kwotą ponad 138 mld zł, co sprawiło, że był to rekordowy rok pod tym względem.