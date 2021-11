Komponent wiedzy i nauki był odmieniany przez wszystkie przypadki. Premier Viktor Orbán, który był gospodarzem szczytu, podkreślał znaczenie wymiany handlowej między V4 a Koreą Płd., podkreślając, że gdyby traktować państwa wyszehradzkie jako jedno, mogłyby one, ze względu na wysokość PKB , znaleźć się wśród najbogatszych państw świata w ramach grupy G20. Grupa Wyszehradzka miałaby być obszarem, który ściągnie do siebie dużo nowych inwestycji, bo w postpandemicznym świecie dokonuje się – jak mówił premier – nowy podział pracy z przenoszeniem linii produkcyjnych do nowych państw.

Za obszar możliwej bliskiej współpracy uznano transfer wiedzy, energii (atomu i źródeł odnawialnych), a także technologii. Premier Węgier chce zachęcić Koreańczyków do udziału w projekcie budowy kolei dużych prędkości w państwach V4, w ramach którego miałoby powstać 800 km torów, a czas przejazdu z Warszawy do Budapesztu skrócić się z dwunastu do pięciu godzin. Południowokoreański prezydent wskazał, że jego kraj chciałby bardziej zaangażować się finansowo w Fundusz Wyszehradzki. Część komentatorów oczekiwała deklaracji o zacieśnianiu współpracy między Seulem a Inicjatywą Trójmorza, ale o tym w publicznej przestrzeni nie mówiło się w ogóle.

To kolejny dowód węgierskiego pragmatyzmu. Ale niejedyny. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w swoim przemówieniu konieczność zainteresowania Komisji Europejskiej problemem manipulacji cen gazem przez Gazprom. Orbán wysłuchał go z uwagą, ale nie skomentował jego słów, a jego minister spraw zagranicznych, Péter Szijjártó, tego samego dnia wieczorem poleciał do Kirgistanu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na filmie, jaki zamieścił w mediach społecznościowych, znalazła się siedziba Gazpromu w Biszkeku. Takie wydarzenia za każdym razem sugerują, że węgierska dyplomacja musi po szczytach z udziałem zachodnich partnerów postawić wyraźny akcent prorosyjski.