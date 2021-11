W KGHM przyznają też, że to najpewniej w zagłębiu miedziowym zostaną zlokalizowane nieduże reaktory jądrowe, które spółka chce uruchamiać wspólnie z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Pozyskana energia ma być w dużej mierze wykorzystana do własnych potrzeb, m.in. do zasilania energochłonnych hut miedzi, a także do schładzania kopalni. Dlatego uznano, że te reaktory powinny być zlokalizowane blisko tego zagłębia. – Zakładamy, że pierwszy reaktor stanie do 2030 r. Łącznie ma być ich od 4 do 12 – mówi Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor ds. komunikacji w KGHM. – To będą bardzo bezpieczne reaktory. W najbliższym czasie będziemy przekonywać mieszkańców, że taka technologia jest całkowicie nieszkodliwa – dodaje.