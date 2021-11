Firma już wcześniej szukała okazji do przejęcia na rynku alkoholi – przed laty była wymieniana wśród głównych oferentów na zakup aktywów Kompanii Piwowarskiej od SabMillera. Tym razem pojawiła się okazja włączenia do portfolio rozpoznawalnych polskich marek. – Ich bezdyskusyjna siła rynkowa oraz to, że będą skupione w jednych rękach, to kolejne atrybuty transakcji – tłumaczył Krzysztof Pawiński, współwłaściciel i prezes Grupy Mas pex.