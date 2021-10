Sceptycznie na większość tych pomysłów patrzy szef sejmowej komisji finansów publicznych Henryk Kowalczyk z PiS. Jego zdaniem Polski Ład w podatkach to próba uczynienia degresywnego dotychczas systemu podatkowego trochę bardziej progresywnym. Dlatego jego zdaniem w Sejmie raczej nie będzie pola do większych zmian. Kowalczyk twierdzi też, że po przegłosowaniu ustawy firmy będą miały dwa miesiące na przygotowanie się do zmian, co – jego zdaniem – powinno im wystarczyć.