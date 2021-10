Do problemów związanych z drogą energią i brakiem komponentów w najważniejszych gospodarkach dołączyły bariery rozładunkowe. Kolejki statków do portów w Los Angeles i Long Beach na Zachodnim Wybrzeżu USA są rekordowe. Dyrektor wykonawczy pierwszego z nich Gene Seroki poinformował w poniedziałek, że na statkach u wybrzeży miasta czeka na rozładunek nawet 200 tys. kontenerów. Oba kompleksy odpowiadają za rozładowanie ok. 40 proc. kontenerów trafiających do USA.

Kryzysem musiał się zająć prezydent USA Joe Biden. Zaapelował, by porty na Zachodnim Wybrzeżu pracowały całodobowo. Do takiej pracy w celu udrożnienia wąskich gardeł zobowiązał się już Walmart, największa amerykańska sieć sklepów, oraz firmy kurierskie UPS i FedEx. Porty wskazują, że dla nich zmiana oznaczałaby duże problemy kadrowe. A przy tym nie zlikwidowałaby kolejek. Nocami będzie można rozładować 3,5 tys. kontenerów tygodniowo (obecne zdolności to 120 tys. kontenerów na tydzień).

Podobny kłopot dotyczy globalnych firm z różnych branż na całym świecie. Holenderski Philips poinformował w poniedziałek, że chociaż liczba zamówień wzrosła o jedną szóstą, to jego sprzedaż w III kw. spadła o 7,6 proc. do 4,2 mld euro. Powody: brak chipów, który ogranicza produkcję, i zbyt mała liczba dostępnych kontenerów dla wysyłki tego, co wytworzono.

– Choć od początku lockdownu mówiono, że COVID-19 może skłonić firmy do skracania łańcuchów dostaw, to globalne dane wskazywały na zupełnie inną tendencję. To Chiny jako największy producent najszybciej odbiły się z kryzysu i najbardziej zyskiwały na eksporcie, ich udział w światowym eksporcie wzrósł o 1,6 pkt proc. Według chińskich danych we wrześniu padł również miesięczny rekord dodatniego bilansu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. Nadwyżka wyniosła 42 mld dol. Problemy produkcyjne w Chinach i tamtejszy kryzys energetyczny mogą jednak przełożyć się na to, że firmy faktycznie zniechęcą się do tak daleko oddalonych od głównych rynków zbytu lokalizacji. Zwłaszcza że poszczególne państwa oraz Unia Europejska zachęcają producentów, szczególnie w sektorach strategicznych, do inwestowania na swoim terytorium – dodaje Wąsiński.