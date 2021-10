– UKNF, dostrzegając ryzyko ustalenia odszkodowania w wysokości niewystarczającej do przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody, prowadzi działania nadzorcze w stosunku do wybranych zakładów ubezpieczeń w sprawie stosowanych rozliczeń kosztorysowych. Czynności nadzorcze skupiają się przede wszystkim na ustaleniu realności stosowanych stawek za roboczogodzinę, czyli czy na rynku lokalnym występują warsztaty naprawcze, które podejmą się naprawy pojazdu za kwotę wskazaną w kosztorysie – dodaje przedstawiciel urzędu.