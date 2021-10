Na pewno użycie przez UOKiK oprogramowania wspomaganego algorytmami sztucznej inteligencji może zwiększyć efektywność działań urzędu. Według badań norweskiej Rady Konsumentów sprzed kilku lat przeciętny użytkownik ma w telefonie 33 aplikacje, a lektura ich regulaminów zajęłaby ponad 24 godziny - jest to zatem świetne pole do wyręczenia człowieka przez sztuczną inteligencję. To też ciekawe ćwiczenie sprawdzające, na ile takie narzędzia mają rację bytu w administracji publicznej. Mam jednak obawy, czy system zamówiony przez UOKiK będzie skutecznie realizować zamierzone cele.