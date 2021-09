Brytyjscy pracodawcy nie powinni jednak wiązać z tym zbyt wielkich nadziei. Jako pierwsze programy wsparcia dla osób zagrożonych bezrobociem zakończyły się w USA. Zakładano, że w efekcie zaczną zapełniać się wakaty, ale wbrew oczekiwaniom Amerykanie nie ruszyli tłumnie do pracy. Problem z niedoborem pracowników hamuje popandemiczny wzrost gospodarki. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, brakuje rąk do pracy w sektorze transportu, ale niedobór dotyka równie silnie budownictwo i sektor gastronomiczny. By przyciągnąć do pracy, pracodawcy podnoszą pensje, ale wraz z nimi będzie rosła także inflacja.