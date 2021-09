Chadecy, podważając program SPD, wskazywali, że rozrzutne wydawanie publicznych pieniędzy to łatwy sposób na utrzymanie wysokiego poziomu inflacji. Zwłaszcza że już teraz – tak jak w znacznej części Europy – to dość spory problem. Odczyty inflacji CPI za sierpień sięgały o 3,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Lewica odpowiadała: – Program CDU jest pozbawiony ambicji i nie ma nic wspólnego z modernizacją. Ma tylko dwie dobrze znane odpowiedzi na wielkie wyzwania lat 2020.: prezenty pieniężne dla najlepiej zarabiających i ulgi dla firm . To nie jest sposób na kształtowanie przyszłości – mówił jeszcze przed wyborami w rozmowie z niemieckimi mediami sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil, dodając, że Niemcy potrzebują państwa jako inwestora strategicznego, który ustala odpowiednie warunki.

– Olaf Scholz zmienił narrację SPD, która wcześniej w dużej mierze była kierowana do klasy średniej. Położył nacisk na kwestie redystrybucji. Uważa też, że państwo powinno więcej inwestować w podstawową infrastrukturę i wzmacniać wydatki na komunikację publiczną. Patrząc z perspektywy strefy euro, Niemcy nie chcą być już główną siłą podtrzymującą zaciskanie pasa, skoro i tak to nie ma wpływu na zachowanie państw Południa – wskazuje dyrektor Instytutu Zachodniego, dr Justyna Schulz.

Dla polskich firm może to oznaczać wzrost popytu na ich usługi . – To szansa choćby dla polskich firm budowlanych, z których wiele działa na niemieckim rynku od lat. Zwłaszcza że termomodernizacji będzie potrzebowała przeważająca większość budynków w Niemczech – dodaje dyrektor Instytutu Zachodniego.

Wiele zależy też od koalicjantów, którzy będą chcieli mieć jak największy wpływ na nowy kształt gospodarki. Zieloni chcą szybko zmierzać ku neutralności klimatycznej i szybciej niż dotąd transformować transport – tak, by do 2030 r. po niemieckich drogach jeździło ok. 15 mln pojazdów elektrycznych, a od 2030 r. były rejestrowane tylko samochody bezemisyjne. Jednocześnie partia opowiada się za wyższymi świadczeniami dla obywateli – choćby w postaci podwyższonej płacy minimalnej.

Dojście do władzy Zielonych i ewentualna zaostrzająca się polityka klimatyczna może wpływać np. na polską branżę logistyczną i spedycję – choćby w zakresie tempa wymiany dotychczasowej emisyjnej floty. Nawet jeśli same regulacje nie obejmą samochodów ciężarowych, to można liczyć się z tym, że na skutek ogólnego kierunku prawodawstwa będą do tego dążyć sami klienci, którzy będą musieli wykazać się dbałością o środowisko.