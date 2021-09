W Europie coraz głośniej mówi się o konieczności przywracania nocnych połączeń kolejowych. Byłyby alternatywą dla znacznie bardziej zatruwających środowisko lotów . Według Europejskiej Federacji Pasażerów na początku XXI w. siatka nocnych pociągów międzynarodowych została diametralnie ograniczona. W latach 2001–2019 ich liczba spadła o 65 proc. – z 1257 do 445 par pociągów w ciągu tygodnia. Jednocześnie o 95 proc. – z 637 do 1244 wzrosła w tym czasie liczba transgranicznych składów dużych prędkości. Tyle że podróż tymi ostatnimi możliwa jest tylko na wybranych odcinkach i to zwykle niezbyt długich – do 500–600 km. Cięcia nocnych kursów w ostatnich latach dotknęły także Polskę. Kilka lat temu zlikwidowano m.in. połączenie z Warszawy do Brukseli i Amsterdamu. Zniknęły także kursy do Bukaresztu oraz wiele pociągów za wschodnią granicę.