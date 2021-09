To bardzo zróżnicowany katalog: od gazu i innych surowców przez półprodukty, części i podzespoły, po gotowe produkty. 30 z analizowanych towarów uznano za krytyczne, zarówno w przypadku Polski, jak i Niemiec. Najwięcej z nich dotyczyło energochłonnych gałęzi przemysłu. To oczywiście paliwa, węgiel, gaz i ropa, ale także syntetyczny kauczuk. W branży zdrowotnej to witamina C i rękawice chirurgiczne z gumy. Z kolei jeśli chodzi o elektroniczny i cyfrowy segment gospodarki, to krytycznymi produktami są np. silniki prądu stałego, ale także odbiorniki radiowe na baterie. – Widać różnice między państwami, np. w przypadku Polski zidentyfikowaliśmy 126 produktów istotnych dla naszej gospodarki, które nie są krytyczne dla ekonomii naszych sąsiadów. Z kolei w Niemczech było ponad 80 takich produktów, które z kolei nie są wrażliwe dla nas – podkreśla współautor raportu Marek Wąsiński z PIE.