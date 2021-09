– Zwolniło roczne tempo produkcji komputerów czy urządzeń elektrycznych. Drugi miesiąc z rzędu odnotowano spadek produkcji samochodów . To efekt przestojów w związku z utrzymującymi się problemami w dostępnie do komponentów, głównie mikroprocesorów – ocenił Dawid Pachucki, ekonomista ING Banku Śląskiego. Podkreśla, że to problem nie tylko w Polsce, doświadczają go producenci na całym świecie. – Powoli poprawia się jednak sytuacja epidemiczna w Azji Południowo-Wschodniej, co powinno z czasem rozładować zatory, jednak pewnie nie szybciej niż w drugiej połowie 2022 r. – stwierdził.