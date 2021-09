Według opracowania na samym członkostwie w Unii jesteśmy do przodu 593 mld zł. To różnica między kwotami, jakie otrzymaliśmy i jakie musieliśmy zapłacić w postaci składki.

Ale to nie wszystko. Jest jeszcze „bilans finansowy spółek UE transferujących zyski z Polski oraz zyski polskich spółek z UE”, gdzie z kolei w ciągu kilkunastu lat mamy prawie bilion deficytu. I wreszcie „eksport Polski do UE uwzględniający wartość wsadu z importu”, który przyniósł nam prawie -150 mld zł. Suma: -535 mld zł.

Co do bilansu transferów z Unią nie ma sporu. Co do pozostałych pozycji: powiedzieć, że są kontrowersyjne, to nic nie powiedzieć.