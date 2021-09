Mimo umiejętności dobrego godzenia ról społecznych i zawodowych, kobiet w świecie biznesu jest relatywnie mało. Z badania Fundacji Liderek Biznesu wynika ponadto, że staż kobiet na wyższych stanowiskach jest dużo niższy od stażu pracy mężczyzn. Zdaniem Agnieszki Kłos-Siddiqui, prezes zarządu Provident Polska, to skutek sytuacji, z którą polskie kobiety mierzą się od dłuższego czasu. – Społeczeństwo daje młodym kobietom za mało wzorców, że nie muszą wybierać między posiadaniem dzieci a karierą zawodową. Jeśli nie pokażemy im, że mogą mieć jedno i drugie, to zawsze będziemy mieć dysproporcje ze względu na płeć – przekonywała Agnieszka Kłos-Siddiqui. Dodała też, że Provident wspiera kobiety w rozwoju kariery. W zarządzie firmy zasiada ta sama liczba kobiet i mężczyzn, a w kadrze menedżerskiej przeważają kobiety. – Zależy nam na tym, żeby na wyższych stanowiskach nie było rażących dysproporcji i zachęcamy kobiety do aplikowania. Muszą jednak być przygotowane już wcześniej, aby mogły objąć kolejną rolę – stwierdziła.

Z kolei Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, sytuację ocenił nieco inaczej. – Powinniśmy zastanowić się nad tym, jak niwelować bariery, a nie wiedzieć lepiej, czego chcą kobiety. Połowa zarządu ING to kobiety, a na niższych szczeblach stanowią one ponad 60 proc. Naszym celem nie są jednak słupki, a sytuacja, w której nie ma barier zawodowych na każdym etapie życia. Wtedy każdy robi, co chce – wskazał.

Według Agnieszki Kłos-Siddiqui problem jest nieco szerszy. – Kiedy młode i ambitne kobiety budują karierę w odpowiedzialnej organizacji, liderzy powinni dbać o to, żeby nie było barier. Problem w tym, że społeczeństwo stawia je jeszcze wcześniej. Ważne jest, żeby uświadamiać, że mamy wybór, a nie przymus – tłumaczyła. – W Polsce jest wsparcie dla kobiet, które chcą robić karierę – skontrowała Elżbieta Czetwertyńska. – Większość organizacji nie ma barier, a kobiety same je sobie stawiają. Każdy decyduje o tym, na co kładzie nacisk, żeby być w życiu szczęśliwym. Przy odpowiednim planowaniu można pogodzić życie zawodowe i prywatne – podkreśliła. Dodała też, że kobiety potrzebują więcej śmiałości. – Dopóki nie są w pełni przekonane, że mają odpowiednie kwalifikacje, zwykle nie decydują się w ogóle na aplikację do pracy. Mężczyzna często pomimo braku kwalifikacji dużo łatwiej podejmie takie ryzyko. Dlatego trzeba zachęcić kobiety, aby mniej krytycznie podchodziły do swoich ról zawodowych.