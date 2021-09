– W latach poprzedzających pandemię zadłużenie branży budowlanej nie przekraczało 1,7 mld zł, ale co roku sukcesywnie rosło. Po raz pierwszy poziom 1,8 mld zł został przekroczony na koniec września 2020 r. i utrzymywał się do końca ub.r. Potem nastąpił lekki spadek zadłużenia, by na koniec czerwca br. znów wzrosnąć. Dzisiaj zadłużenie oscyluje wokół 1,8 mld zł i na razie nie przekracza tej granicy – komentuje Tomasz Świerżewski, menedżer ds. klientów strategicznych w KRD. Ocenia, że to efekt niskiej moralności płatniczej. Do tego dochodzi również brak roztropności przy zawieraniu umów. Zwłaszcza w segmencie robót wykończeniowych, gdzie są one zawierane ustnie. A jeśli następuje pisemne zawarcie umowy, to często jej zapisy są bardzo ogólne, nieokreślające dokładnie zakresu prac, co potem jest wykorzystywane przez zlecającego jako pretekst do niewypłacenia należnego wynagrodzenia