Poszczególne firmy na razie ostrożnie odnoszą się do tworzonych w resorcie zdrowia przepisów , które mają dać pracodawcom wiedzę o tym, czy dany pracownik się zaszczepił, a także umożliwić zmiany miejsca czy rodzaju pracy wykonywanej przez osoby niezaszczepione, a nawet wysłania ich na urlop bezpłatny. Nasi rozmówcy podkreślają jednak, że to furtka, która mogłaby przydać się, gdyby wrócił problem np. z masowym wysyłaniem na kwarantannę osób niezaszczepionych. – Jako pracodawca nie mamy dostępu do informacji, w jakim stopniu nasi pracownicy są zaszczepieni, jak również nie mamy formalnego mandatu do nakłaniania do wykonania szczepienia. Czekamy na nowe przepisy w tym zakresie. Ich pojawienie się bez wątpienia wpłynie na nasze działania i dalsze decyzje – zapowiada Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Playa.