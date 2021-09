Takie rozwiązanie, zdaniem ekspertów, przyniosłoby wiele korzyści. Po pierwsze, sprawiłoby, że piwo przestałoby być faworyzowane. – Niestety od lat branża piwna ma w Polsce uprzywilejowaną pozycję – stwierdził dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Podkreślił, że widać to na kilku płaszczyznach. Piwo odpowiada za 55 proc. całego alkoholu spożywanego w Polsce. Udział wyrobów spirytusowych w rynku to 37 proc. Te proporcje wyglądają jednak zdecydowanie inaczej, gdy porównamy wpływy z akcyzy od tych produktów do budżetu. – Branża piwna odpowiada za 28 proc. wpłacanego co roku do budżetu podatku, a alkoholowa aż za 69 proc. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że sektor spirytusowy wpłaca 8,5 mld zł rocznie, a piwny 3,5 mld zł – wyliczał Witold Włodarczyk.