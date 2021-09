Przez wiele lat magicznym słowem w dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym Polski była „dywersyfikacja”. Powód był jeden: w dostawach gazu ziemnego (i nie tylko) dominował jeden – i w dodatku trudny – partner: Rosja. Stąd idée fixe kolejnych rządów stało się uniezależnienie od błękitnego paliwa ze Wschodu. Niebawem zresztą nie będziemy mieli innego wyjścia – w 2022 r. kończy się obecny kontrakt. Przedłużać go nie będziemy, więc skądś trzeba znaleźć ok. 10 mld m sześc. surowca.

Jeśli idzie o LNG, to spółka chce zwiększyć import tą drogą do ok. 9 mld m sześc. dzięki nowym umowom z Amerykanami. Jako dodatkowe zabezpieczenie budowane są połączenia gazowe z Litwą i Słowacją. W ostateczności spółka nie wyklucza kupowania niewielkich ilości gazu w Niemczech, które mogą trafić do Polski Gazociągiem Jamalskim. – To oczywiście będzie rosyjski gaz, ale sprowadzany z Niemiec – zaznaczył Majewski. PGNiG utrzymuje również własne wydobycie na Bałtyku – ok. 4 mld m sześc. rocznie.