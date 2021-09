W spotkaniu wzięli udział: Michał Płaczkiewicz, dyrektor Działu Personalnego Unum Życie TUiR SA, Łukasz Rumowski, dyrektor Działu Innowacji i Marketingu w Arcus SA oraz dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca akademicki.

Uczestnicy poruszyli problemy zatrudnienia i motywowania pracowników, otwartości na pracę w systemie zdalnym, dostosowywanie się do świata wirtualnej zawodowej rzeczywistości.

Łukasz Rumowski zwrócił uwagę, że „Na początku lockdownu istotnym wyzwaniem było zapewnienie obsługi systemów funkcjonujących u klientów, w tym zasobów sprzętowych, do których nasi technicy muszą mieć także fizyczny dostęp. Było to istotne szczególnie w przypadku instytucji mających znaczenie strategiczne – policji, wojska i pozostałych służb mundurowych oraz służby zdrowia, w tym szpitali covidowych oraz administracji samorządowej i centralnej. Wspaniałą pracę wykonywali tu i wykonują nasi technicy i serwisanci, którzy pracowali u klientów nieprzerwanie od początku pandemii. Podobnie jak cała nasze logistyka i magazyn. Wszystko to realizowaliśmy stosując metodę pracy w „bańkach”, czyli zespołów pełniących dyżury, o tym samym składzie, ograniczając prawdopodobieństwo zarażenia, stosując oczywiście wszystkie zasady bezpieczeństwa. Podczas pandemii sprawdziły się także opracowane wcześniej rozwiązania nazwane przez nas contactless printing umożliwiające drukowanie i kopiowanie dokumentów bez dotykania panelu urządzenia. Pamiętajmy o tym, że dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu biurowego nie daje całkowitej gwarancji, że unikniemy zarażenia się koronawirusem w środowisku pracy.

Zaawansowany technologicznie sprzęt Kyocera, który oferujemy, pozwala wyjść naprzeciw potrzebom związanym z bezpieczeństwem i higieną. Wystarczy, że pracownik podejdzie do urządzenia i dokona identyfikacji za pomocą karty zbliżeniowej, a wszystkie zadania, które wcześniej zlecił drukarce za pośrednictwem komputera lub smartfona, zostaną automatycznie wykonane. Pamiętamy także o pracownikach korzystających ze służbowych urządzeń w domu, co ważne urządzeń zintegrowanych z firmowymi zasobami. Jeśli dysponujemy podłączonym do firmowej sieci smartfonem lub laptopem, możemy wysyłać dokumenty do druku z domu, taksówki, skądkolwiek. Łączymy dane w chmurze. Tak serwisujemy pracę zdalną. Również diagnozowanie urządzeń jest możliwe na odległość – dzięki temu wizyty serwisantów u naszych klientów ograniczamy do minimum.”

Wszyscy byli zgodni, że nie wrócimy już do rzeczywistości przed pandemią i że nauczyliśmy się funkcjonować w nowym unowocześnionym świecie komunikacji.

Na pytanie jaki model pracy najbardziej pasuje pracownikom ? - Michał Płaczkiewicz, odpowiedział „Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dla części osób praca w domu jest bardzo wygodna, pozwala na dużą oszczędność czasu, szczególnie dla tych, którzy spędzali wiele godzin na dojazdach do biura. Konieczne jest natomiast dobre zorganizowanie swojego stanowiska pracy. Nie każdy ma ku temu warunki. Są więc osoby preferujące pracę z biura. Dominuje natomiast model hybrydowy. Łączący korzyści płynące z obu rozwiązań. Daje on możliwość realizowania samodzielnych zadań (szczególnie docenianą przez osoby pracujące w sprzedaży) i jednocześnie kontaktu z zespołem, budowania relacji, wymiany idei, czerpania z twórczej energii, jaka panuje w biurze. I właśnie do takiej formy współpracy powinna zostać przystosowana przestrzeń w biurze. Niezmiennie najważniejsze jest jednak zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników, dlatego nasz model dostosowujemy zarówno do preferencji naszych zespołów, jak i sytuacji epidemiologicznej w kraju.”

Łukasz Rumowski podkreślił, że „Wyzwaniem każdej organizacji związanym z pracą zdalną było utrzymanie stałego kontaktu z pracownikami, szybkie reagowanie na ich potrzeby, pomysły i sugestie zmian dotyczące działania firmy, rozwiązań, potrzeb klientów, potencjalnych problemów itd. Arcus efektywnie zarządzał tymi wyzwaniami na poziomie menedżerskim i technologicznym.”

Michał Płaczkiewicz z UNUM powiedział, że „Dziś w „nowej normalności”, którą mamy od kilku miesięcy, zmiana sposobu funkcjonowania jaka nastąpiła w momencie wybuchu pandemii wydaje się już bardzo odległa. W pierwszych dniach była to na pewno kwestia związana z komunikacją i zapewnieniem operacyjnej sprawności wszystkich procesów w momencie gdy w 100% przeszliśmy na tryb pracy zdalnej. W kolejnych miesiącach, kiedy wszyscy byliśmy z dala od biura, wyzwanie stanowiło utrzymanie poczucia wspólnotowości pracowników, którzy nie mieli ze sobą codziennego kontaktu. Znaleźliśmy kilka sposobów na to, by zachować ducha współpracy i przynależności, pomimo rozproszonej struktury, a z czasem mogliśmy ponownie w szerszym zakresie ze sobą bezpośrednio współpracować i uczyć się hybrydowej formy pracy. Z punktu widzenia rozwojowego dla każdego z nas był to niewątpliwie bardzo inspirujący czas.”

Partnerami debaty byli: KYOCERA oraz Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie