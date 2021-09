Skuteczne wykorzystanie europejskich funduszy w naszym kraju oprze się na zdolnościach, wiedzy i kompetencjach fachowców, którzy tę transformację przeprowadzą. Ważne, by myśleli po nowemu, byli otwarci i kreatywni. Dlatego hasłem przewodnim Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021 r. brzmi: „Finanse w odmienionej rzeczywistości”. A organizatorzy podkreślają, że musimy być gotowi do konfrontacji z zupełnie nowymi wyzwaniami gospodarczymi, bo pewne jest, że nie będzie już powrotu do biznesu , jaki znaliśmy. Zyskaliśmy jednak szansę na wielkie przyspieszenie gospodarczych przemian.