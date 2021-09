Aż 94 proc. menedżerów jest zdania, że znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju dla ich organizacji wzrosło w ciągu ostatnich pięciu lat – wynika z najnowszego raportu „Menedżerowie CSR”. – To badanie jest głosem profesjonalistów. Według nich czynnikami, które najmocniej wpłynęły na popularyzację koncepcji CSR, jest osobiste zaangażowanie pojedynczych pracowników, w tym osób zarządzających – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest autorem raportu. Podkreśla, że jako równie ważna przyczyna wskazywana jest też obecność międzynarodowych korporacji wyznaczających standardy w zarządzaniu, do których aspirują rodzime przedsiębiorstwa.

– Jeśli dany temat staje się ważny dla konsumentów , firmy adaptują swoje działania do ich oczekiwań. Wywołuje to efekt śnieżnej kuli. Gdy jedna firma zaczyna podejmować tematy z zakresu zrównoważonego rozwoju, prędzej czy później w jej ślady pójdzie konkurencja, następnie jej otoczenie biznesowe – dostawcy, partnerzy i tym sposobem krąg angażujących się w ten obszar jest coraz szerszy – tłumaczy Mariusz Kielich, kierownik ds. komunikacji we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP).

– Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju to 17 celów i 169 zadań, które jasno definiują, co należy zrobić, by zwalczać ekstremalną biedę, nierówności i niesprawiedliwość oraz ograniczać zmiany klimatyczne. Mają więc większy zasięg i są bardziej uniwersalne niż klasycznie pojmowany CSR – podkreśla Anna Potocka-Domin, wiceprezeska BCC ds. kontaktów społecznych, ekspertka ds. odpowiedzialnego biznesu , członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Poland.

– Właściciele firm uświadomili sobie po latach, że grono osób może zrobić więcej niż ktoś w pojedynkę, i zaczęli coraz bardziej interesować się przynależnością do gremiów, które wyznają pewną filozofię i motywują do działania – tłumaczy Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne.

Mariusz Kielich zauważa, że już teraz inwestorzy coraz częściej przyglądają się, w jaki sposób przedsiębiorstwa ograniczają swój ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych będących efektem danej działalności) czy dążą do neutralności klimatycznej i na tej podstawie podejmują decyzje dotyczące zainwestowania kapitału w dany podmiot. Podobnie firmy zaczynają coraz częściej analizować pod tym kątem swoich kooperantów. – Ten mechanizm będzie skłaniał kolejne, coraz mniejsze firmy do podejmowania wysiłków na rzecz redukcji śladu węglowego i zmian klimatycznych – dodaje.

Część organizacji stawia sobie cele klimatyczne ambitniejsze niż przyjęte przez Komisję Europejską, czyli do roku 2030 – redukcji emisji o 55 proc. i osiągnięcia neutralności w 2050 r. – Dla przykładu Velux zobowiązał się do zneutralizowania historycznej emisji CO2 i osiągnięcia neutralności węglowej na 100-lecie działalności w 2041 r., Ikea do 2030 r., natomiast L’Oreal do 2025 r. – wylicza Marzena Strzelczak. PKN Orlen jako pierwsza firma z branży paliwowej z Europy Środkowej zadeklarowała cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r.