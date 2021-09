Jedyny sposób, żeby zrealizować postulaty podnoszone przez polityków Solidarnej Polski, to wyjście z Unii i ewentualnie powrót po renegocjacji traktatów. Ale nawet polexit nie uratuje na dłuższą metę polskiego węgla. Można oczywiście próbować renegocjować bolesne dla polskiej gospodarki elementy systemu, ale trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś w Brukseli na to przystał, bo to by oznaczało powrót do negocjacji, które odbyły się 15 lat temu. Zgodę Polski na taki kierunek ewolucji UE wyraziło jeszcze poprzednie pokolenie polityków. Dziś nie ma i nie będzie w Unii dyskusji o czystych technologiach węglowych, o likwidacji ETS-u – to są zaklęcia, które mogą działać tylko na arenie wewnętrznej. Ale to, że one są jedynie elementem wewnętrznej rozgrywki, nie oznacza niestety, że są nieszkodliwe. Powodują, że jeszcze bardziej opóźniamy niezbędne decyzje i inwestycje w energetyce. Tak się działo zwłaszcza w czasie, gdy istniało jeszcze kierowane przez Krzysztofa Tchórzewskiego Ministerstwo Energii. Straciliśmy na puste gesty bardzo dużo czasu, który można było przeznaczyć na adaptację. Ostatnim akordem tej polityki była kuriozalna ustawa o cenach prądu, która nie dość, że nie zadziałała, to doprowadziła do olbrzymiego zamieszania na rynku i upadku wielu spółek obrotu energią. W tym sensie to nasi rządzący i ich błędne decyzje, a nie unijne regulacje, są bezpośrednio odpowiedzialni za obciążenia dotykające naszą gospodarkę. I to nie jest tylko kwestia ostatnich 6 lat: ogólnie rzecz biorąc, bilans wpływu polityków na energetykę – a jest on znaczny, bo jest to rynek bardzo silnie regulowany – należy ocenić jak najgorzej.