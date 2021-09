Postrzeganie krajowych win zmienia się jednak wraz z rozwojem branży w naszym kraju. Jak na początku tego roku podawał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w latach 2009-2020 liczba producentów wina wzrosła 16-krotnie - z 21 do 330, powierzchnia uprawy winorośli powiększyła się 15-krotnie z 30 do 547,3 ha, a sama produkcja – 35-krotnie - z 412,5 do 14,4 tys. hl. A ponieważ winnice najczęściej powstają w pasie województw południowych, to wśród regionów winiarskich znalazł się również Dolny Śląsk, który odpowiada za 13 proc. takich upraw w Polsce.