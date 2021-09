Chcemy przygotować spółki do nowych wyzwań. Organizujemy szkolenia dla analityków i zarządzających, a z czasem planujemy również podobne działania skierowane do inwestorów indywidualnych. Organizujemy konferencje czy akcje promocyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ESG. Co więcej, udostępniamy nowe produkty. Respect Indeks do 2019 r. obejmował spółki publikujące dane niefinansowe według określonych wymogów. Obecnie w jego miejsce działa WIG-ESG obejmujący spółki z WIG20 i mWIG40, których udział zależy od skoringu ESG. Sukcesywnie chcemy rozszerzać liczbę produktów inwestycyjnych dotyczących tej tematyki. Inwestycje zrównoważone to globalny trend.