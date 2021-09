Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, inne kryteria ESG są istotne w przypadku banku , inne w przypadku elektrowni. Co do zasady możemy zauważyć, że duże spółki wypadają lepiej pod względem ESG niż średnie i małe. Sektory, które nie mają strukturalnych wyzwań, takie jak IT, są do przodu w porównaniu z sektorami wydobywczym, paliwowym, energetycznym. Dlatego nie można ich mierzyć jedną miarą. Ważne jest to, co spółki robią, żeby się poprawić, dojść z punktu A do punktu B. Nie można faworyzować pewnych sektorów tylko dlatego, że one już na starcie były w punkcie B.