Na razie się jeszcze rozgląda i analizuje, czy to przemijający trend czy coś, co zostanie z nami na dłużej. Część biznesu uważa, że regulacje, które wchodzą, dotyczą wyłącznie sektora finansowego – banków i ubezpieczycieli, więc nie odbiją się tak mocno na codzienności innych przedsiębiorstw. W rzeczywistości jednak już dziś instytucje te dopominają się o raportowanie danych niefinansowych od podmiotów, które podpisują umowy kredytowe czy ubezpieczeniowe, by wywiązać się z własnych obowiązków wykazywania tego, jak „zielony” jest ich portfel produktowy.