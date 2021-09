Widać to zresztą w danych GUS . Z jednej strony bowiem rok 2020 przyniósł zahamowanie spadku spożycia warzyw czy przetworów zbożowych, czyli produktów, które powinny stanowić podstawę naszej codziennej diety, przy jednoczesnym zahamowaniu wzrostu popularności mięsa. Przestało też rosnąć spożycie mocnych alkoholi, które było widoczne jeszcze przed pandemią. Zatrzymało się na poziomie 3,7 l na osobę, choć to wciąż więcej niż jeszcze pięć czy 10 lat temu, kiedy wynosiło 3,2 l. Jak zauważają eksperci, to również dowód na to, że pijemy coraz więcej alkoholi premium, za co odpowiedzialne jest bogacenie się społeczeństwa. Coraz częściej też sięgamy po słabsze trunki, czego dowodem może być 3,2-proc. wzrost spożycia wina. Popularność piwa co prawda zmalała, bo wypiliśmy go o 3,6 proc. mniej, czyli 93,6 l na osobę (najmniej od dekady), ale zdaniem branży to przede wszystkim efekt zamknięcia gastronomii oraz braku imprez masowych w ubiegłym roku.