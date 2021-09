Łączna suma pieniędzy, jakie popłynęły za ich pośrednictwem do firm, to niemal 170 mld zł. Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził w grudniu ub.r. badanie na 1000 podmiotach, którego celem miało być pokazanie, czy i jak korzystały z kryzysowej pomocy w trakcie pandemii. Wynika z niego, że aż 86 proc. firm skorzystało ze wsparcia w ramach rządowych tarcz.

– Pozytywnym zaskoczeniem okazało się nie tylko, że przeważająca większość firm korzystała z pomocy, lecz także to, że ponad połowa skorzystała z wielu instrumentów – podkreśla jedna z autorek raportu, Katarzyna Dębkowska z PIE.

39 proc. badanych firm skorzystało ze wszystkich 14 ocenianych podczas badania instrumentów. Średnia liczba wykorzystanych narzędzi pomocowych wyniosła 8,4. Co cieszyło się największą popularnością? 73 proc. badanych firm skorzystało ze zwolnienia ze składek ZUS, 66 proc. z postojowego, obniżenia wymiaru czasu pracy lub pracy zdalnej, a 65 proc. z Tarczy Finansowej PFR i taki sam odsetek z dofinansowania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Niewiele mniej – 64 proc. ankietowanych, było beneficjentami wydłużenia zasiłku opiekuńczego dla rodziców, których dzieci nie mogły chodzić do zamkniętych szkół lub przedszkoli.

Tarcze antykryzysowe: Pomoc nie zawsze trafiała do słabych

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wśród 12 przeanalizowanych działów gospodarki w 10 na pierwszym miejscu były zwolnienia z opłacania składek na ZUS. To nie dziwi, gdyż pozwoliło w znaczącym stopniu zmniejszyć koszty zatrudnienia. W dwóch branżach: budownictwie oraz kulturze, rozrywce i rekreacji, na pierwszym miejscu znalazło się obniżenie wymiaru czasu pracy lub praca zdalna. O ile w tym drugim przypadku to zrozumiałe – kina, lokale rozrywkowe czy muzea przez sporą część roku były zamknięte, to zagadką jest budowlanka, która w pandemii radziła sobie dobrze.