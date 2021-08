Według badania przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services aż jedna czwarta polskich małych i średnich przedsiębiorstw jeszcze pod koniec 2020 r. deklarowała, iż w tym roku kupi co najmniej jedno auto, wracając tym samym na rynek motoryzacyjny po niepewności związanej z początkiem epidemii. Aż 58 proc. badanych stwierdziło jednoznacznie, że nie powstrzymuje ich ona przed zakupem, a jednocześnie żaden przedsiębiorca nie zrezygnował z zakupu, jeśli wcześniej go planował. Co trzeci deklarował, że co najwyżej odłoży to w czasie.

Najnowsze dane potwierdzają deklaracje z końca ubiegłego roku. Według danych IBRM Samar w czerwcu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 43 726 samochodów osobowych. To jest o 22,15 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5,65 proc. więcej niż w maju 2021 r. W całym roku 2021 (do czerwca włącznie) zarejestrowano o 35,21 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Także dane makroekonomiczne napawają optymizmem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu sprzedaż detaliczna była o 3,9 proc. wyższa niż przed rokiem, a w stosunku do czerwca wzrosła o 2,1 proc. Potwierdza to, że klienci wracają do sklepów, a to znak, że firmy powinny myśleć o inwestycjach w rozwój.

Niezależnie od branży, firmom, które są w stanie dopasować się do zmieniających się wymagań konsumentów , przyzwyczajonych np. do zakupów dostarczanych pod drzwi czy szybko realizowanych zdalnych zamówień, łatwiej podbijać rynek. Posiadanie auta daje elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się trendy, ułatwia rozwijanie kontaktów biznesowych, daje też poczucie bezpieczeństwa w podróżach. Nowoczesne auto podnosi prestiż wśród kontrahentów, z którymi można już spotykać się nie tylko w przestrzeni internetowej.

Elastyczne finansowanie na miarę potrzeb

Chcieć to nie znaczy móc. Wiele firm może mieć jednak problemy z tym, aby jednorazowo znaleźć środki na zakup pojazdów. Stąd wiele z nich poszukuje innych opcji, spośród których najpopularniejszym rozwiązaniem jest leasing.

To on od lat jest najpopularniejszą formą finansowania nowego nabytku. Dlaczego? Przede wszystkim, aby z niego skorzystać, nie trzeba dysponować od razu wypchanym gotówką portfelem. Wystarczy odpowiednia opłata wstępna będąca niewielkim odsetkiem kosztów całego auta. Niekiedy nawet i to nie jest konieczne, bo wystarczy regulować jedynie miesięczne raty. To opcja lepsza dla firm, które mają dobry pomysł na rozwój, lecz nie mogą pozwolić sobie na wydanie pieniędzy „tu i teraz”. Auto będzie się spłacać wraz z rozwojem firmy, a przedsiębiorca będzie mógł obracać gotówką, którą normalnie wydałby na nowy samochód.

Jakość premium dla każdego

Według respondentów badania Volkswagen Financial Services prawie 24 proc. ankietowanych przedstawicieli sektora MŚP chce kupić auto o wartości powyżej 200 tys. zł. Wysokie kwoty, jakie gotowi są wydać na nowy samochód, wskazują, że wielu przedsiębiorców ceni przede wszystkim jakość. To dla nich Volkswagen Financial Services przygotowało ofertę Audi Perfect Lease, w ramach której można przesiąść się do nowego Audi w bardzo prosty sposób bez ponoszenia dużych jednorazowych nakładów. To dobry sposób na włączenie do firmowej floty samochodu z sektora premium. Dzięki rozwiązaniu przygotowanemu przez Volkswagen Financial Services taka inwestycja nie oznacza obciążenia firmowego budżetu.

Za kilkaset złotych miesięcznie

Korzystający z opcji ofertę Audi Perfect Lease nie muszą decydować się na zakup auta – po zakończeniu umowy możliwy jest jego zwrot i sięgnięcie po kolejny nowy model, który może też bardziej pasować do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Jednocześnie w czasie trwania umowy użytkownik nie tylko cieszy się gwarancją producenta, ale też może zdecydować się na szereg udogodnień, jakimi są cykliczne przeglądy w autoryzowanym serwisie, pakiet opon czy wymiana części takich jak klocki i tarcze hamulcowe. To cenna i zauważalna różnica w stosunku do wciąż popularnych w Polsce aut używanych kupowanych od osób fizycznych. Sami kierowcy często wskazują na problemy wynikające z niepewnego stanu technicznego pojazdu czy późniejszych ukrytych kosztów wynikających z jego utrzymania.

Dzięki temu rozwiązaniu, można stać się użytkownikiem nowego auta z segmentu premium za stosunkowo niewielkie pieniądze. W tym także flagowych pojazdów niemieckiej marki. Przykładowo, Audi A4 warte 137 tys. zł jest obecnie dostępne nawet za 900 zł netto przy 10-proc. opłacie wstępnej, limicie wynoszącym 10 tys. km rocznie oraz umowie trwającej przez trzy kolejne lata. Podobna okazja dotyczy Audi A6 wartego ponad 210 tys. zł. W tym przypadku rata za nowe auto przy takich samych warunkach wyniesie 1380 zł netto.

Auto na własność

Niektórzy potrzebują jednak jedynie sposobu finansowania pojazdu i nie chcą się z nim rozstawać po zakończeniu umowy. Dla takich klientów przygotowano klasyczny leasing pozwalający na nowe auto również bez rezygnacji z przeprowadzanych w firmie innych inwestycji. Podobnie jak w przypadku niskich rat, tak i tutaj ich wysokość można dopasować do swojej działalności. Różnica jest jednak taka, że zamiast spłacać jedynie utratę wartości auta w czasie jego użytkowania, spłaca się je w całości, tak by finalnie stać się jego właścicielem. To sprawia, że wkład własny może przekraczać 30 proc., a okres umowy może trwać nawet pięć lat.

Raty są wliczane do kosztów uzyskania przychodu, a nabywca ma też możliwość szybkiej amortyzacji podatkowej. Już w trakcie trwania umowy otrzymuje korzystne stawki na ubezpieczenie, a po jej zakończeniu staje się właścicielem pojazdu.

Na stronie kalkulator.vwbank.pl można na prostym w obsłudze kalkulatorze obliczyć miesięczną ratę w zależności od wskazanych parametrów. Przez internet można też dopełnić niemalże wszystkich formalności. A na wszystkie pytania i wątpliwości wykwalifikowany personel Volkswagen Financial Services szybko odpowie telefonicznie bądź e-mailowo.