Tak samo krytycy mówili przy uszczelnianiu VAT. Jak dochody z podatku zaczęły gwałtownie rosnąć, to tłumaczono to dobrą sytuacją w gospodarce, a jak były mniejsze, to znaczy, że była dekoniunktura. Teraz jest to samo – „nie ma poprawy wyników, bo jest tylko efekt makroekonomiczny”. Oczywiście jest to fałszywa teza – warto reformować.